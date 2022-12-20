Webhelp mücadele eden çağrı merkezi işçilerini oyalıyor

Webhelp’de işçilerin mücadelesi devam ederken, şirket yöneticileri geçtiğimiz günlerde işçilere ulaşarak talepleri için CEO Metin Tarakçı ile görüştüreceklerini söylemişti. Şirketten gelen bu teklife karşılık işçiler ise herhangi bir adım atmayarak şirkete süre vermişti. İşçilere talepleri hakkında görüşme yapılacağını söyleyen Webhelp yönetimine iki gündür ulaşılamıyor.

Görüşme için sonuç bekleyen işçilere herhangi bir dönüş yapılmazken, Patronların Ensesindeyiz Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı konuya ilişkin açıklama yaptı.

PE tarafından "İşçileri oyalayamazsınız!" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşçileri kandırmaya çalışan Webhelp yönetimine karşı işçiler mücadeleye daha güçlü devam edecekler.

İşçilerin koşullarını bilmediklerini iddia eden yöneticilere soruyoruz:

400 TL yemek ücretinden haberiniz yok mu?

Molasız çalışmadan haberiniz yok mu?

Mobbing’ten, baskıdan haberiniz yok mu?

Haksız yere işten çıkarıp tazminatlarına bile el koyduğunuz işçilerden haberiniz yok mu?

Evde çalışırken elektrik, doğalgaz, internet faturalarını işçilerin cebinden ödediğinden de mi haberiniz yok?

Tüm bunlardan haberi olmadığını iddia ederek açıkça işçileri oyalamaya çalışan Webhelp yönetiminden bir an önce taleplerin sonuçlanmasını, Patronların Ensesindeyiz Ağı ile mücadele eden işçilerin muhatap alınmasını bekliyoruz. Bu gerçekleşene kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org