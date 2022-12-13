Hakları için mücadele eden Webhelp işçilerinin yapacağı basın açıklamasına engel

Kötü çalışma koşulları, düşük ücretler ve işten çıkarmalarla gündeme gelen Webhelp şirketinde çalışan çağrı merkezi çalışanlarının taleplerini açıklayacağı eylem, polisler tarafından engellendi.

Patronların ensesindeyiz

Fransa menşeili Webhelp isimli firmanın çağrı merkezi çalışanları kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere ve işten çıkarmalara karşı mücadele etmeye devam ediyor.

İşten çıkarılan ve hakları için mücadele eden çağrı merkezi çalışanlarının Van Webhelp binası önünde taleplerini açıklayacağı eylem, polisler tarafından engellendi.

Polisler tarafından basın açıklaması yapmaları engellenen Webhelp işçileri, basın açıklaması yaptıkları bir video yayımladı. Patronların Ensesindeyiz tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan video şöyle:


{C}

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]patronlarinensesindeyiz.org

Haber

Kötü çalışma koşulları ile gündeme gelmişti: Webhelp nedir?