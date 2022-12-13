Hakları için mücadele eden Webhelp işçilerinin yapacağı basın açıklamasına engel

Fransa menşeili Webhelp isimli firmanın çağrı merkezi çalışanları kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere ve işten çıkarmalara karşı mücadele etmeye devam ediyor.

İşten çıkarılan ve hakları için mücadele eden çağrı merkezi çalışanlarının Van Webhelp binası önünde taleplerini açıklayacağı eylem, polisler tarafından engellendi.

Polisler tarafından basın açıklaması yapmaları engellenen Webhelp işçileri, basın açıklaması yaptıkları bir video yayımladı. Patronların Ensesindeyiz tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan video şöyle:

İşçileri susturamayacaksınız. ✊🏼#Webhelp patronunun yaptığı haksızlıkları gizleyemezsiniz. Bugün basın açıklamasının engellenmesinin anlamı budur. Ama işçilerin talepleri var. İşten çıkarılan Burak Aktaş basın açıklamasını okudu. 👇🏼#ÇağrıMerkeziÇalışanlarıMücadeleye#BöyleGitmez pic.twitter.com/GRQNP4YwMu — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 13, 2022

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