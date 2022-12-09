Kötü çalışma koşulları ile gündeme gelmişti: Webhelp nedir?

Trendyol, Getir, Fibabanka, Akbank, Yapıkredi, Garanti Bankası, Letgo Türk Telekom, Vodafone, Hepsiburada gibi markalara hizmet veren Fransa menşeili Webhelp isimli firmanın çağrı merkezi çalışanları bir süredir kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere ve işten çıkarmalara karşı mücadele ediyor.

Webhelp'e ilişkin video yayımlayan Türkiye Komünist Partisi (TKP), söz konusu videoyu "Şirketlerin 'insan odaklı deneyimler', 'ezber bozan müşteri deneyimi yolculukları' gibi süslü laflarla kendilerini anlattığı reklamlara kanmıyoruz. Onlarca sömürücü şirketten biri olan Webhelp'i orada çalışan işçilerden ve bizden dinleyin" ifadeleriyle paylaştı.

TKP'nin "Webhelp nedir? #BöyleGitmez" başlığıyla yayımladığı videoyu izlemek için: