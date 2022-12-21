Semt Evi'nden Maltepe Belediyesi işçileriyle dayanışma çağrısı

İstanbul'da Maltepe Belediyesi işçilerinin iş kıyafeti, ayakkabısı ve eldiven ihtiyacı gibi temel ihtiyaçları bile karşılanmazken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın belediye bütçesinden milletvekillerine özel yeni yıl hediyeleri dağıtması tartışma konusu olmuştu.
Konuya ilişkin TKP'nin Zümrüevler Semt Evi, belediye işçileriyle dayanışma çağrısı yaparken, Perşembe günü saat 16.30'da belediye binası önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.
Konuya ilişkin Semt Evi, şu mesajı yayınladı:
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ’A;
Belediye işçilerinin iş kıyafeti, ayakkabısı ve eldiven ihtiyacı olduğunda çıtı çıkmayanların; mesele siyasi ikballeri olduğunda elleri bollaşıyor. Bu örnek ne ilk ne de son...
Muhalefeti de iktidarı da aynı geleneği devam ettiriyor.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a bir çift sözümüz var: #BöyleGitmez, derebeylik düzeninize örgütlü işçiler son verecek.
Maltepe Belediyesi işçileri: Önce belediye işçilerine yeterli sayıda ve nitelikli eldiven, ayakkabı, yağmurluk verin!
Helalleşmeyeceğiz, hesabını soracağız!
Yarın Maltepe Belediyesi önünde 16.30'da buluşalım.
Helalleşmeyeceğiz, hesabını soracağız!— Zümrütevler Semt Evi (@ZumrutSemtEvi) December 21, 2022
Yarın Maltepe Belediyesi önünde 16.30'da buluşalım. pic.twitter.com/F7pmjhHnAN