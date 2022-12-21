Semt Evi'nden Maltepe Belediyesi işçileriyle dayanışma çağrısı

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ’A;

Belediye işçilerinin iş kıyafeti, ayakkabısı ve eldiven ihtiyacı olduğunda çıtı çıkmayanların; mesele siyasi ikballeri olduğunda elleri bollaşıyor. Bu örnek ne ilk ne de son...

Muhalefeti de iktidarı da aynı geleneği devam ettiriyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a bir çift sözümüz var: #BöyleGitmez, derebeylik düzeninize örgütlü işçiler son verecek.

Maltepe Belediyesi işçileri: Önce belediye işçilerine yeterli sayıda ve nitelikli eldiven, ayakkabı, yağmurluk verin!

Helalleşmeyeceğiz, hesabını soracağız!

Yarın Maltepe Belediyesi önünde 16.30'da buluşalım.