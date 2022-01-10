Belediye Başkanına ‘Aklanmış da olsa KHK’lıyı nasıl işe alırsın?’ soruşturması

İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de yer alan yazısında Gökçeada’da İYİ Parti’li Belediye Başkanı Ünal Çetin hakkında KHK (Kanun hükmünde kararname) ile işinden ihraç edilen ancak beraat etmiş ve tazminat almaya hak kazanmış bir hakimi belediyede çalıştırdığı için soruşturma açıldığını yazdı.

Çetin, KHK ile ihraç edilen eski hakim N.G'y., güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaksızın, yalnızca adli sicil kaydına bakarak işe almakla suçlanıyor.

Saymaz'ın bugün kaleme aldığı yazısı şöyle:

Bandırma'da görev yapan kadın hakim N.G., 15 Temmuz'dan iki gün sonra tutuklandı ve dokuz ay cezaevinde kaldı. Bu arada 24 Ağustos 2016'da ihraç edildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı örgüt üyeliğinden yargılandı. İddianameye göre FETÖ ile ilişkili E.M. adlı kişiye 2 bin TL göndermişti. Ancak bu kişi emlakçıydı. N.G., kiralaması için evini emlakçıya vermişti. Gelen para, evin kirasıydı.

Diğer iddia, N.G.'nin tutuklanmasına karar veren hakimin "Üniversite yıllarında örgüt evinde kaldığını duydum" ifadesine dayanıyordu. İddia ispatlanamadı.

Son olarak, 2014 yılındaki Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimlerinde FETÖ'cü adayların lehine propaganda ve sandık müşahitliği yaptığı ileri sürüldü. Hakim N.G. suçlamayı reddetti.

Dava 28 Şubat 2019'da beraatle bitti.

Gerekçeli kararda "Anılan eylemin tek başına örgüt üyeliğini gösteren vahim nitelikte olmadığı gibi yoğunluk ve süreklilik de içermediği" belirtildi.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi, "Gerçekleştirmediği bir fiil nedeniyle itham edilmesi ve haksız koruma tedbirlerine muhatap olması nedeniyle" N.G.'ye 8.730 TL maddi, 16 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Aklanan N.G., Gökçeada'da bir otelin resepsiyonunda çalışmaya başladı. Bir tavsiye üzerine 17 Eylül 2019'da belediyeye bağlı GÖK-AŞ Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde işe alındı. Görevi, belediyenin dava dosyalarını tanzim ve tasnif etmekti.

Ancak ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı.

Bakan Süleyman Soylu, 15 Ekim 2020'de Başkan Çetin ile GÖK-AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akpolat hakkında soruşturma izni verdi. Kararda, N.G.'nin adli sicil kaydıyla işe başlatıldığı, ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadığı, 29 Ekim 2016'da çıkarılan KHK'ya aykırı işlem yapıldığı ileri sürüldü.

Çetin iznin iptali için dava açtı. Dilekçede, Anayasa Mahkemesi'nin 2019'da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükmünü iptal ettiği, N.G.'nin karardan sonra işe girdiği ifade edildi.

Danıştay 1. Dairesi, 21 Nisan 2021'de oyçokluğuyla verdiği kararda tuhaf bir yoruma imza attı. Çetin'in işe alım yönünde verdiği talimatın belediyedeki görevleri kapsamında değil, şirket kapsamında kaldığı ve savcılığın doğrudan soruşturma açması gerektiği savunuldu. Oysa besbelli başkanlık yetkisini kullanmıştı.

Bakanlığın soruşturma izni kaldırılırken, dosya Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kutlanması gerekirken...

Çetin, aylardır ifade vermek için savcılığa çağrılmayı bekliyor. Ancak ne hakkında bir iddianame yazılıyor, ne de kovuşturmaya yer olmadığına karar veriliyor.

Şöyle diyor, Çetin:

"Bana 'İşten çıkartın' dediler. Mahkeme beraat kararı veriyor. Ben kendimi kurtarmak için bu kadını işten atacağım, öyle mi? Bu ahlaksızlık. Benim derdim, bu ülkenin hukuk devleti olması. Yargıya güvenmezsek kime güveneceğiz?"

Çetin, İmamoğlu'na başlatılan teftişi hatırlatarak, "Muhalif belediye başkanlarına bu tür işlemler yapılacak. Önce benim başıma geldi. İktidarın başkanı olsaydım, gündeme gelmezdi" diye konuşuyor.

Çetin, hangi iddiayla yargılanacağını merak ediyor.

Gerçekten, suçu nedir?

Yargı kararıyla masum olduğu anlaşılan insanı belediyede işe almak, istihbarat fişlerine değil, adli sicil kaydına bakmak mı?

Desenize...

Adil olmakta, şu zorba ve hukuk tanımaz iktidara 'kötü' örnek oluşturduğu...

Devletin en temel niteliklerinden birinin hukuk olduğunu hatırlattığı için suçlanacak.

Gökçeada Davası, eğer açılırsa, hem şu günlerde özel bir teftiş yürütülen İBB, hem de Ankara Büyükşehir olmak üzere bütün muhalif belediyeler açısından pilot yargılama olacak.

