Bakış'ta bu hafta İsmail Saymaz soruyor, Kemal Okuyan yanıtlıyor

Memleket Yangın Yeri: Ne Yapmalı?



Kemal Okuyan'la (@OkuyanKemal) #Bakış programında bu hafta soruları gazeteci İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) soruyor.#Bakış saat 21:00'de canlı yayında #soLTV 'de.https://t.co/zuJ1sJwRzo pic.twitter.com/QUvJeGtOKx