Bakış'ta bu hafta İsmail Saymaz soruyor, Kemal Okuyan yanıtlıyor

soL TV'de yayınlanan Kemal Okuyan'la Bakış programının bu haftaki bölümünde, TKP Genel Sekreteri Okuyan gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak.

Haber Merkezi

Kemal Okuyan'la Bakış programında bu hafta soruları gazeteci İsmail Saymaz soruyor.

"Memleket yangın yeri: Ne yapmalı?" başlığıyla Türkiye'nin gündeminin değerlendirileceği program, bugün saat 21.00'de soL TV'de canlı yayınlanacak.

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