Bakış'ta bu hafta İsmail Saymaz soruyor, Kemal Okuyan yanıtlıyor

Kemal Okuyan'la Bakış programında bu hafta soruları gazeteci İsmail Saymaz soruyor.
"Memleket yangın yeri: Ne yapmalı?" başlığıyla Türkiye'nin gündeminin değerlendirileceği program, bugün saat 21.00'de soL TV'de canlı yayınlanacak.
Memleket Yangın Yeri: Ne Yapmalı?— soL TV (@soLTVkanal) December 22, 2021
Kemal Okuyan'la (@OkuyanKemal) #Bakış programında bu hafta soruları gazeteci İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) soruyor.#Bakış saat 21:00'de canlı yayında #soLTV 'de.https://t.co/zuJ1sJwRzo pic.twitter.com/QUvJeGtOKx