Belediye 7 milyonluk projenin çizimine 3,8 milyon lira harcadı

İstanbul'daki Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in 7 milyon liraya yapılacağı vaadini verdiği belediyeye ait 'Sultan Center' adlı iş merkezinin 'tadilat projesi ihalesi' 21/B ile Şerbetçi Mimarlık adlı bir şirkete verildi. Menşei Gaziantep olan şirketin, belediyeden daha önce de ihaleler aldığı öne sürüldü. Ayrıca belediyenin, ihaleyi 3,8 milyonla alan şirkete şu ana kadar 4,3 milyon lira ödediği iddialar arasında. Başkan Köken’in aynı firmaya verdiği ihaleler bununla da sınırlı kalmadı. Firma semt konaklarının projelendirme ihalelerini de pazarlık usulüyle aldı.

KRT WEB'in haberine göre, Eyüpsultan Belediyesi, kullanımı belediyeye ait olan iş hanı için Haziran 2020'de "Sultan Center Yapısının Tadilat Uygulama Mimari Projeleri ile 187 Ada, 1 Parsel'in Peyzaj Projelerin Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı" ihalesine çıktı. 21/B usulü ihaleyi, Şerbetçi Mimarlık adlı firma en düşük teklifi vererek kazandı.

Mimarlık şirketiyle ilgili iddialar

Eyüpsultan Belediyesi’nin 6 Nisan’da yaptığı “Yeşilpınar Semt Konağı’nın projelendirme“ ihalesini de Şerbetçi Mimarlık kazandı. Belediye bu iş karşılığı firmaya 305 bin lira ödeme yaptı. Aynı projenin “Elektrik ve mekanik projelendirme” ihalesini de söz konusu şirket kazandı. Belediye projelendirme işi için firmaya 300 bin lira daha ödeme yaptı.

Belediye Başkanı Deniz Köken'in, tadilatı için 7 milyon liralık vaatte bulunduğu iş merkezinin sadece proje çizimlerine 3,8 milyon lira verilmesi dikkat çekti. Hazine arazilerine tesis adı altında birçok kaçak yapıya izin verildiği söylenen belediyenin büyük projelerin sahiplerine kaçak çatı katı çıkmalarını görmezden gelindiği iddia edildi. İddiaların gündemindeki Belediye Başkan Yardımcısı Eda Çaçtaş’ın da birçok ihaleyi adı anılan mimarlık firmasına verdiği ileri sürüldü.