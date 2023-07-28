Belediye 180 derece altındaki mesaiyi alay eder gibi paylaştı: 'Sımsıcak hizmet'

Afrika sıcakları tüm ülkeyi kavururken Kepez Belediyesi'nin asfalt serimi yapan işçileri ‘sımsıcak hizmet' sözleriyle paylaşması tepki çekti.

Haber Merkezi

Rekor derecelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle çok sayıda "sıcakta çalışma" kaynaklı ölüm yaşanırken, Antalya Kepez Belediyesi tepki çeken bir faaliyetini tartışmalı ifadelerle duyurdu. 

Belediye, işçilerin kavurucu havada 180 dereceyi bulan sıcaklıktaki asfaltı yola sermesini "Kepez ‘den ‘sımsıcak’ hizmet" başlığıyla paylaştı.  

Belediyenin web sitesinde ise aynı durum "Son 15 yılda 1059 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işçileri, hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği saatlerde, 180 santigrat derecedeki asfaltla ilçenin yollarını konforlu hale getiriyor" gibi ifadelerle yayınlandı.

Belediyenin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. 

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