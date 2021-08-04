Belçika'dan AB'ye 'Türkiye Afgan mültecileri de tutsun' önerisi

Belçika'nın İltica ve Göçten Sorumlu Dışişleri Bakanı Sammy Mehdi, artan Taliban şiddeti nedeniyle Afganistan merkezli mülteci akını nedeniyle AB'nin “Türkiye Anlaşmasının” uzatılması çağrısında bulundu.

Bakan Pazartesi günü Flaman medyasına verdiği demeçte, "Diğer AB ülkeleriyle birlikte Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazdık. Endişelerimizi dile getirdik ve gelecekte mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yönergeler istedik” dedi.

Bu konunun Avrupa düzeyinde ele alınması gerekecek olsa da, Belçika Göçten Sorumlu Dışişleri Bakanı Suriyeli mülteciler için halihazırda mevcut olan anlaşmanın Afgan mültecileri de kapsayacak şekilde genişletilmesini önerdi. Bakan, “Savaştan kaçan göçmenlere yakın çevrede koruma sağlanabilmesi önemlidir. Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır” dedi.

Belçikalı Bakan şunları kaydetti:

“Türkiye Anlaşması, Türkiye'ye sığınan ve daha sonra mülteci statüsü alan Suriyelilere daha iyi koruma sunmamızı sağlıyor. Yeterli korumadan yararlanabilmeleri için bu anlaşmanın Avrupa düzeyinde Afgan mültecilere nasıl genişletilebileceğini araştırmalıyız”