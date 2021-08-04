Altun'dan ABD'ye Afgan sığınmacı yanıtı: Türkiye bekleme odası olmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD’ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına yanıt verdi.

Bloomberg’e konuşan Altun, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD’den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz” dedi.

“Bölgemizdeki koşullar ve ülkemizin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrı asla kabul edilemez” diyen Altun, “Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.