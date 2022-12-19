Belçika'da parlamento sömürgelerden özür dilemeyi reddetti

Belçika parlamentosu, ırkçılık karşıtı protestoların ardından 2020'de Orta Afrika'daki eski sömürgelerde işlenen suçları incelemek için bir komisyon kurmuştu. Komisyon tarafından hazırlanan 128 tavsiyeyi onaylamak için parlamentonun bugün toplanması bekleniyordu. Ancak oylama gerçekleşmedi.

Liberal milletvekili Benoit Piedboeuf, "toplu bir özür" sunan herhangi bir maddeye karşı olduklarını beyan etti. Geniş özrün iki karşıt grup yaratacağını öne süren liberal vekil, "Bir tarafta kurbanlar, diğer tarafta suçlular" dedi.

Liberal vekil Maggie De Block ise "Bugünün tüm Belçikalıları neden özür dilemek zorunda olsun?" dedi.

Yeşil Parti'den milletvekili Guillaume Defosse, Başbakan Alexander De Croo'nun hükümetini suçlayarak, "Liberaller, saf sömürgeci dogmatizmle komisyonun çalışmalarını sabote etti" dedi ve "Bu boşa giden bir fırsat, büyük bir hayal kırıklığı." diye ekledi.

Parlamentoda kurulan araştırma komisyonunun Kongo, Ruanda ve Burundi'de işlenen suçlara ilişkin nasıl bir özür formüle edileceği konusunda bir fikir birliğine varamadıkları belirtiliyor.

Öte yandan Belçika'nın komşusu Hollanda, bugün 250 yıllık kölelik için resmi olarak özür diledi.

Orta Afrika'da, Belçika sömürgesi altında Orta Afrika topraklarında milyonlarca kişi katledildi, sakat bırakıldı ve köleleştirildi. Doğrudan Saltanat'ın mülkiyeti altında olan Kongo'da nüfusun 1800'lerin sonundan 1908'e kadar 1,5 milyon ila 13 milyon arasında "azaldığı" tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda Belçika'nın kralı Philippe, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden "ayrımcılık ve ırkçılık" için özür diledi. Haziran ayında Philippe, Belçika'dan bağımsızlığının 60. yıldönümünü kutlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.