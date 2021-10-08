Belçika'da imam maaşlarının Türkiye tarafından ödenmesine son verilecek

Belçika'nın Flaman kesiminde hükümet, Ankara'nın ülkedeki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilere yönelik müdahalesine son vermek için, yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Belçika'daki camilere yurtdışından mali kaynak ya da yardımı sınırlandıracak olan Flaman hükümeti, imam maaşlarının Türkiye tarafından ödenmesine de engel olacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre yeni düzenlemeyle ibadethane ruhsatı için 4 yıl bekleme şartı getirilecek ve "toplumda ayrımcılığı, nefreti veya şiddeti teşvik eden topluluğa ait camilerin" ruhsatı iptal edilecek.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu yasa tasarısının ülkedeki din ve ibadet özgürlüğüne halel getirmemesi yönünde Belçika makamlarının gerekli özeni göstermesini diliyoruz" dendi.

Belçika'da nüfusun çoğunluğunun yaşadığı Flaman kesiminde, yeni ibadethane ruhsatları konusundaki ölçütlerin artık yeterli olmadığı gerekçesiyle cami, kilise ve sinagogların başvuruları beklemeye alındı.

Flaman hükümeti, 2013'ten bu yana sadece 1 camiye ruhsat verdi. Toplamda bölgedeki 160 camiden sadece 26'sı resmi makamlarca tanındı. 50 caminin de başvurusu bekliyor.

Belçika'daki camilerin 62'si Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu ülkedeki kolu olan Belçika Diyanet Vakfı'na (BDV) bağlı.

Flaman hükümetinin, Türkiye'nin Belçika'daki camiler üzerindeki etkisini azaltmayı da kapsayan, yabancı etkiyi sınırlamaya yönelik kararname, parlamentonun büyük çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Kararnamenin Yeşil Sol Parti ve Flaman Çıkarı Partisi'nin talebi üzerine ikinci kez okunmasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme ile Diyanet'e bağlı camilerle ilgili köklü değişiklikler yapılacak. Cami imamlarının maaşlarının Türkiye tarafından ödenmesine son verilecek.