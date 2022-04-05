Belçika, Rusya bağlantılı 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engelledi

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından birçok Avrupa ülkesinde Rusya bağlantılı varlık dondurulmuştu. Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların başlamasından bu yana Belçika’nın Rusya ve Rusya vatandaşlarına ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engellediğini ve 3 milyar dolarlık varlığı dondurduğunu aktardı.

Peteghem, "Rusya'ya yönelik mali yaptırımların şimdiden büyük bir etkisi var" ifadelerini kullanarak, yaptırımların Rusya’nın askeri operasyonlarını durdurmak için hala yeterli olmadığını belirtti. Bu nedenle Rusya’ya yönelik beşinci bir yaptırım paketinin hazırlanması çağrısında bulunan Peteghem, devletleri Rusya’ya uygulanan yaptırım ve kısıtlamalara çok sıkı bir şekilde uymaya çağırdı.

Belçika Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, dondurulan varlıkların Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırım listesinde yer alan 877 kişi ve 62 kuruluşa ait olduğu ifade edilerek, bloke edilen alım satım işlemlerinin ise AB’nin Rusya'ya getirdiği diğer kısıtlamaların sonucu olduğu belirtildi.