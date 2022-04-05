İspanya 25 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürdüğüne dair iddiaların ardından İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez, 25 Rus diplomatın İspanya hükümetinin kararıyla sınır dışı edildiğini açıkladı. Sınır dışı edilen Rus diplomatların ülkeyi ne kadar sürede terk etmesi gerektiğine dair net bilgi vermeyen Albarez, sınır dışı etme işlemlerinin bir kaç gün içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Albarez, “Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan sivil katliamına ait gördüğümüz dayanılmaz görüntüler bizi derinden üzüyor bu yüzden İspanya olarak savaş suçlarının derhal soruşturulmasını ve sorumlularının cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Açıklamasında önümüzdeki günlerde daha fazla Rus diplomatın sınır dışı edilebileceğini de belirten Albarez, Madrid’de bulunan Rusya Büyükelçisi Yuri Korçagin’in sınır dışı edilen 25 diplomat arasında yer almadığını çünkü diyalog kapısını kapatmak istemediklerini aktardı.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürdüğüne dair iddiaların ardından Avrupa Birliği ülkeleri son 48 saatte 120'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Son iki gün içerisinde Almanya 40, Fransa 35, İtalya ise 30 Rus diplomatına dair sınır dışı etme kararı alındığını açıklamıştı.