Zelenskiy: Buça'da 300 kişi öldürüldü, bazı şehirlerde daha yüksek ölü olabileceğine dair bilgiler var

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Buça'daki katliam iddiası sonrası açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, “İşgalcilerin kurbanlarının sayısının Borodyanka ve diğer bazı kurtarılmış şehirlerde daha da yüksek olabileceğine dair bilgiler var. Kiev, Çernihiv ve Sumi bölgelerinin kurtarılmış ilçelerindeki birçok köyde işgalciler, 80 yıl önce Nazi işgali sırasında bile halkın görmedikleri şeyleri yaptılar. Bunun sorumluluğunu kesinlikle işgalciler üstlenecek” dedi.

Zelenskiy, Buça'da 300'den fazla kişinin öldüğünü, ancak tüm şehir kontrol edildiğinde toplam ölü sayısının muhtemelen artacağını söyledi.