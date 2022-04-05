Çekya Ukrayna'ya tank göndereceğini açıkladı

Çekya, Ukrayna’ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçları gönderme kararı aldı.

Trenle sevkiyatı gerçekleştirilecek olan tanklar ve zırhlı araçlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Merak insanidir ve Ukrayna'ya ne tedarik ettiğimizi öğrenmek isteyenleri anlıyorum. Üzgünüm, sizlere daha fazlasını söyleyemem. Orada savaş kızışıyor ve Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız. İnanın bana, Ukraynalı arkadaşlara temel askeri malzeme gönderiyoruz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz”

Çekya Ukrayna’ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, Ukrayna’ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon avro tutarında askeri teçhizat gönderdi.