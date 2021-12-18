Belarus: NATO tehdidine karşı tekrar nükleer silah konuşlandırmayı değerlendiriyoruz

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, "Başkan [Aleksandr] Lukaşenko'nun dediği gibi, NATO bloğunun Polonya topraklarındaki gelecekteki olası eylemlerine olası yanıtlardan biri olarak Belarus topraklarına nükleer silah yerleştirme olasılığını düşünüyoruz" dedi.

Dün RT Arapça'ya konuşan Makey, Belarus'un Batı'nın düşmanca hareketlerine misilleme yapmak için o kadar da ağır olmayan seçeneklere de sahip olduğunu ve ekonomik tedbirlerin de masada olduğunu belirtti. Bakan, Batı Avrupa pazarı için doğal gazın ülke topraklarından geçmesini durdurma fikrini yineledi.

Belarus'la AB ve ABD arasındaki ilişki, ülkenin Ağustos 2020 Başkanlık seçimleri ve ardından gelen protestoların ardından hızla kötüleşti. AB, Lukaşenko'yu ülkenin lideri olarak tanımayı reddetti ve yaptırımlarla seçilmiş yetkilileri hedef aldı.

Minsk, AB tarafından uygulanan yaptırımlara misilleme olarak AB'ye ulaşmak isteyen göçmenleri geri çevirmekten vaz geçerken ilişkiler son birkaç ay içinde daha da kötüleşti. Buna karşılık AB, Belarus'u bloğa karşı "hibrit savaş" yürütmekle suçladı.

Öte yandan Polonya sınırına Batı askeri güçleri yığınak yaparken Kasım ayının sonlarında Lukaşenko, ABD'nin atom füzelerinin Doğu Avrupa'nın daha derinlerine konuşlandırılması durumunda Belarus'a tekrar nükleer silahlar yerleştirmeyi bir seçenek olarak sundu.

Lukaşenko, "[Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim" diyerek, "bu nükleer silahların en etkili caydırıcı olacağını" da sözlerine ekledi.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden kısa bir süre sonra Belarus, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) katıldı ve SSCB'den kalan nükleer silahlardan gönüllü olarak vazgeçti. Kalan silah sistemlerini 1996 yılının sonlarında Rusya'ya verdi.