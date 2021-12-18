Belarus Dışişleri: Saldırgan söylemler AB'de daha yaygın hale geliyor

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoli Glaz, Avrupa Birliği'nde (AB) "her şeyin günlük güneşlik olduğunu (!) ve liderlerinin diğer egemen devletlerin işlerine karışmaktan başka tartışacak bir şey bulamadıkları görüldüğünü" söyledi.

BelTA'ya Brüksel'deki AB Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendiren Glaz, "Belarus ve Rusya olmasaydı zirve gerçekleşmeyecekmiş gibi geliyor. Yeni yaptırım tehditleri hiç de şaşırtıcı değildi. Ne yazık ki agresif söylem AB'de daha yaygın hale geliyor ve AB bürokratları inatla bu çıkmaz politikaya bağlı kalıyor. Yaptırımlar elbette herhangi bir sorunun çözümüne katkıda bulunmaz, sadece onları ağırlaştırır" dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, herhangi bir yaptırıma ve diğer yıkıcı adımlara misilleme sözü verdi. Sözcü, "Muhtemelen bazı AB ülkeleri misillemeye artık dayanamayabilir. Karar vericilerin ihtiyatlı davranacağına ve sorumlu bir yaklaşımın hakim olacağına inanmak istiyorum" dedi.

Zirvenin ardından yapılan açıklamada, Belarus'a uluslararası kuruluşların sınırdaki mültecileri ziyaret etmesine izin vermesi çağrısında bulunulmuştu. Anatoly Glaz buna "alternatif bir gerçekliğin kasıtlı oluşumu" yorumunda bulunarak uluslararası kuruluşların krizin ilk gününden beri Belarus tarafında çalıştığını hatta bir AB heyetinin onları ziyaret ettiğini bile hatırlattı.

Glaz şöyle konuşu:

"AB bunun tamamen farkında. Yine de eski tekerlemeyi tekrarlamaya devam ediyorlar. Ne için? Belarus'u belirli bir kapalı bölge olarak resmederek, ülkemizi daha da şeytanlaştırmak için. Bunlar çok ilkel teknikler. Biz de isteriz ki Avrupalı ​​yetkililer sömürge döneminin sona erdiğini ve sadece kendi üye ülkelerinden her şeyi talep etme hakları olduğunu hatırlasınlar. Bunun için Polonya, Litvanya veya Letonya'dan göçmenlerin acımasızca dövülmesini durdurmasını ve uluslararası kuruluşlara erişim sağlamasını talep etseler iyi olur. Bu ülkelerden Avrupa yasalarına ve standartlarına uymalarını istesinler. Bir kez daha AB'ye gerilim yaratmayı bırakması ve bölgemizdeki ortak sorunları karşılıklı saygıya dayalı diyalog yoluyla ortak çabalarla ele almaya başlaması çağrımızı yineliyoruz."