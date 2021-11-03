Belarus kargo uçağı Rusya'da düştü: Yedi mürettebat öldü

Belarus'un Grodno havayolu şirketine ait Antonov-12 kargo uçağı Çarşamba günü İrkutsk yakınlarındaki Pivovariha köyü yakınlarında düştü. Uçakta yedi mürettebat vardı. Şimdiye kadar beş ceset bulundu.

Uçak Türkiye saatiyle 14.45'te tam İrkutsk'a inmek üzereyken radardan çıktı. Kurtarma ekipleri enkazı Pivovariha köyü yakınlarında buldu.

İrkutsk Bölgesi valisi İgor Kabayerv medyaya verdiği demeçte, kurtulan olmadığını söyledi. Yetkililere göre, uçakta muhtemelen Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan mürettebat dışında kimse yoktu.

Olası neden hakkında resmi bir açıklama yapılmazken İrkutsk Havalimanı sözcüsü Klim Kulikov, uçağın yoğun ve yağışlı kar yağışı altında iniş yapmaya çalıştığını ve görüş mesafesinin düşük olduğunu söyledi.