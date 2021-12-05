Belarus Cumhuriyeti Konseyi Başkanı: Büyük Anayurt Savaşı'nı asla unutmayacağız

Belarus Parlamentosu'nun üst meclisi olan Belarus Cumhuriyeti Konseyi'nin Başkanı Natalya Koçanova, “Moskova Savaşı” geçici sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, Belarusluların Büyük Anayurt Savaşı'nı asla unutmayacaklarını ve genç neslin de onu hatırlamasını sağlayacaklarını söyledi.

“Bizim için Büyük Anayurt Savaşı'nın anısı ve onunla bağlantılı her şey kutsaldır" diyen Koçanova, "Bugün gençlerin burada gazilerle yan yana durmasından memnunum. Bu, Belarus ve Rusya gençleri arasında vatanseverliği teşvik etmek için gereklidir. Gençler o savaşta kazanılan zafer için ne bedel ödendiğini hatırlamalıdır. Eski neslimiz sayesinde bugün harika Belarus ve Rusya ülkelerinde yaşıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Konseyi Başkanı, “Anayasa taslağına Büyük Anayurt Savaşı hatırasının korunmasına ilişkin bir terim bile sokmayı planlıyoruz, çünkü ne yazık ki tarihi çarpıtma girişimleri var. Ancak bunu yapmak mümkün değil, çünkü biz Belaruslular gerçeği biliyoruz, çünkü ülkemiz işgal altındaydı" dedi.

'Seksen yıl önce Almanları yenmek için her şeyi yaptılar...'

Koçanova, "Savaştan sağ kalanlar bize savaş sırasında neler yaşadıklarını anlattılar. Seksen yıl önce, bizim yaşlı neslimiz, Anavatanlarının başkenti Moskova yakınlarındaki Almanları yenmek için her şeyi yaptı. Almanlar yenildi ve yenilmezlikleri sorgulandı” dedi.

Moskova Muharebesi, II. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın ilk büyük yenilgisi olmuştu. Moskova kapılarında Nazilerin yenilmesiyle birlikte savaşın başından beri durdurulamaz gözüyle bakılan Almanya'nın yenilebileceği dünyaya gösterilmişti.

Koçanova, "Belarus ve Rusya'da barışı korumak için mümkün olan her şeyi" yapmanın önemli olduğunu söylerken Batı kampına atıfla "Bugün durum çok zor. Gerilimi nasıl tırmandırdıklarını görüyorsunuz. Tarihi yeniden yazmak için ne kadar uğraştıklarını görüyorsunuz ve bu nedenle bu tür etkinlikleri düzenlemek çok önemli. Tarihimizi hatırlamalıyız. Canları pahasına ülkemizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını savundular” dedi.

Belaruslu yetkili, “Bunun bir daha olmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.