Belarus, Batı yaptırımlarına misilleme önlemlerini açıkladı

Belarus, ülkeyi hedef alan yaptırımları uygulayan devletlerden menşeli bir dizi malın ithalatını yasakladı.

BelTA'nın haberine göre Belarus Dışişleri Bakanlığı "Belarus'un egemenliğini baltalamayı ve Belarus vatandaşlarının refahını kötüleştirmeyi amaçlayan gayri meşru dış yaptırım baskısına misilleme yapmak ve ulusal çıkarları korumak için" yaptırım listesini duyurdu.

Kararın kısa süre içinde yürürlülüğe gireceğini kaydeden bakanlık, "dost ülkelerden gelen benzer mallarla" iç pazarın doyurulması için gerekli tedbirler alınacağını belirtti.

Belarus havacılık endüstrisine yönelik haksız rekabete yol açtığı belirtilen kısıtlamalara cevaben Belarus'un, AB ve İngiltere'den hava taşıyıcıları ile ilgili olarak benzer adımlar atacağı da belirtildi.

Bakanlık, kamuya açık olmayan bir dizi başka adımın da atılacağını kaydetti. Bakanlık, "Tedbirler doğası gereği karşılıklıdır ve karşı taraflar Soğuk Savaş'ın bozuk mantığını terk edip, uluslararası yükümlülüklerine tam uyum içinde Avrupa kıtasında barış ve istikrar adına yapıcı işbirliğine dönerlerse iptal edilebilir." dedi.

Avrupa Birliği, Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia ve Suriye menşeli Cham Wings Havayolları'na göçmen krizi bahanesiyle yaptırımları onaylamıştı. Buna ek alarak yaptırım listesinde azotlu gübre üreticisi Grodno Azot ve petrol üreticisi Belarusneft'in yanı sıra Belarus sınır yetkilileri ve yargıçları da yer alıyor. AB'nin toplamda 17 kişi ve 11 kuruluşa yaptırım getirdi.