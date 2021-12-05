Belarus, askeri helikopterle sınır ihlali yapan Ukrayna'ya nota verdi

Ukrayna'nın Minsk Büyükelçiliği askeri ataşesi, Belarus Savunma Bakanlığı'na çağrılarak kendisine protesto notası verildi. Ukrayna dün askeri aracıyla Belarus hava sahasını ihlal etmişti.

Belarus Savunma Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Askeri ataşeye, Ukrayna tarafının hem uluslararası askeri alanda hem de endişe verici olan silahlanma kontrolü [alanında] tartışmalı sorunları çözmek için diyalogdan kaçındığı bilgisi verildi." denildi.

Dün, Belarus Devlet Sınır Komitesi Ukrayna'ya ait bir Mil Mi-8 askeri helikopterinin "tatbikatlar sırasında" Novaya Rudnya yakınında Belarus hava sınırını geçtiğini bildirdi. Helikopter 100 metre yükseklikte Belarus'un hava sahasına girdi ve Belarus toprakları üzerinde 1 kilometrelik bir mesafe kat etti.

Ukrayna suçlamaları reddetti ve bilgileri "yanlış" olarak nitelendirdi. Kiev, Belarus'un hava sınırlarını geçtiğine dair herhangi bir resmi mektup almadığını da öne sürdü.