Bel Karper fabrikasında grev sürüyor: Hakkımız için mücadele edeceğiz

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasında 17 Mayıs günü itibariyle işçiler grev başlatmış durumda. Tek Gıda İş Sendikasının çalışmaları sonucunda fabrikada çoğunluk sağlanıp yetki alınmasına karşın patron Toplu İş Sözleşmesi(TİS) için masaya oturmayarak sendika temsilcisini kod-29 bahanesi ile işten çıkarmış ve 12 işçiyi ücretsiz izne çıkarmıştı. 13 işçi bu zorbalığa karşı fabrika önünde direnişe geçmiş ve gelinen süreçte ise grev kararı alınmıştı. Bu süreci Bel Karper işçileri ve Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu ile konuştuk.

Durdu, "Bel Karper 27 ülkede faaliyet gösteren bir şirket ve bu ülkelerde işçilerin sendikal hakları var. Fakat Türkiye’de 2016 yılından beri işçilerin üye olması ve süren hukuk mücadelesi sonunda Yargıtay’ın onay vermesine rağmen patron masaya oturmamış ve sendikayı tanımamıştır. Biz tüm iyi niyetle hukuki yolları işletmemize rağmen yaptıkları ile bize grevden başka bir yol bırakmadılar. Grevi kırmak için her yolu deneyen idare en son olarak pandemi ve kapanma kararları ile grevi ertelemiştir. Fakat 17 Mayıs günü tüm baskılara rağmen grevi başlattık" dedi.

Durdu şöyle konuştu: "Yönetim grevi kırmak için vardiya amirleri, posta şefleri ve üretim müdürleri ile bir kaç makineyi çalıştırarak üretimi sürdürmeye çalışıyor. Buradan tüm ülkeye sesleniyoruz. Bel Karper’de 17 Mayıs tarihinden sonra yapılan üretim insan sağlığına aykırıdır. Kalifiye personelin çalışmadığı, taşeronun işbaşı yaptığı, hijyene önem verilmeyen bir üretim yapmaya çalışıyorlar. Yurttaşlarımız bu süreçte hem direnişe destek olmak hem de sağlıkları için Bel Karper ürünlerini tüketmesinler. soL Haber aracılığıyla ise tüm emek dostlarını fabrika önünde olan grev çadırına desteğe davet ediyoruz."

Yunus Durdu

'Mücadele etmeye devam edeceğiz'

soL’a konuşan işçiler, "Biz sendikal hakkımızı alıp TİS masasına oturmak istememize rağmen patron anayasal hakkımızı tanımadı. 13 arkadaşımızın başlattığı direnişi bugün grevle büyütüp hakkımızı arıyoruz" dedi. Fabrikanın yüzde sekseninin greve çıktığını belirten işçiler, "Yönetim kalan işçilerle bir şeyleri sürdürmeye çalışıyor ama nafile. Burası uluslararası bir firma ve bir çok yerde işçilerine sendika hakkı tanıyor. Fakat Türkiye’de pandemiden de yararlanarak bizim anayasal hakkımızı vermemek için her yola başvuruyor. Biz hakkımız için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.