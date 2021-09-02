Bekir Pakdemirli: Kiralamak daha mantıklı ama elimizin altında bulunsun diye 5 uçak alacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk'ten Ahmet Hakan'a konuk oldu ve orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tartışma konusu olan yangın söndürme uçaklarına ilişkin konuşan Pakdemirli, "Sağınıza solunuza döndüğünüz zaman helikopter kiralayabiliyorsunuz. Önümüzdeki aylarda 5 yeni uçak katılacak. Bütün hava araçlarını kiralamak daha mantıklı. İstediğimiz zaman istediğimiz kadar kiralayabiliriz. Ama 5 tane elimizin altında bulunsun. 2 senedir uçakların satın alınmasıyla ilgili çalışma devam ediyordu. Bu son yangınlarla süreç hızlandı" dedi.

THK tartışmalarına dair de değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, "Ne benim ne de kurumumun THK ile sorunu olamaz. Bu sene kiralamış olduğumuz hava araçlarını 18 helikopter ve 3 Rusya'dan helikopter THK tarafından bize verilmiş durumda. THK'nın yangınları söndürme gibi bir yetkisi yoktur. Nitekim bu söz konusu olan uçaklar da epey bir süre bizim tarafımızdan para karşılığı hizmet alınmıştır. THK'nin yönetimiyle bizim bir alakamız yoktur" diye konuştu.