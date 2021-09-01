Çanakkale'de orman yangını

Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber Merkezi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde orman yangını çıktı.

DHA'nın haberine göre ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı.

Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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