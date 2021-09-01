Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde orman yangını çıktı.
DHA'nın haberine göre ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı.
Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Patronların Ensesindeyiz
Ali Mert Canel
Patronların Ensesindeyiz
Çanakkale'de orman yangını
Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Haber Merkezi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde orman yangını çıktı.
DHA'nın haberine göre ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı.
Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.