Bekir Bozdağ niye kavga çıkar çıkmaz gitti? Hedefte tutanaklar var

AKP'li Alpay Özalan’ın kürsüde Ahmet Şık’a saldırdığı anda Meclis Başkanı Bozdağ’ın oturuma hızla ara verip gitmesi sonucu saldırı tutanaklara geçmedi.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi konusunda verdiği "İhlal kararı açık, Meclis dahil herkes uymalı" kararıyla ilgili bugün olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’ndaki saldırının planlı olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Oturuma başkanlık eden Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP milletvekili Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’a saldırmak üzere kürsüye yürüdüğü anlarda hızla oturuma ara verdi.

Bozdağ oturuma ara verip divandan ayrılırken bir süre Özalan’ın Şık’a saldırdığı anları ayakta izledi.

Oturuma ara verildiği için yaşanan saldırı Meclis tutanaklarına geçirilmedi.

Bozdağ’ın Özalan ve yanındaki AKP’liler kürsüye yürürken hızla oturuma ara vermesinin nedeninin saldırının tutanaklara geçmemesini sağlamak olduğu yorumları yapılıyor.

AKP’li milletvekillerinin saldırıları sırasında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit kaşından yaralandı. CHP’li vekil Okan Konuralp de yaralandı.

Koçyiğit Halk TV’de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada da saldırının planlı olduğunu dile getirdi, Özalan’ın kesinlikle ceza alması gerektiğini vurguladı.

Koçyiğit şunları söyledi:

“Zaten ilk konuşmada da Ahmet Şık konuşmaya başladığı zaman yine aynı şekilde bir saldırı girişimi oldu. O nedenle ara verildi. İkinci turda Ahmet vekil tekrar konuşmaya başladığında AKP grubundan yine sesler ve ayağa kalkan milletvekilleri olunca bizzat kendim AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in yanına gittim. Grubunu sakinleştirmesi gerektiğini, mevcut durumun şiddete yol açabileceğini, bunu yapmamaları gerektiğini söyledim.

Yine Özlem Hanım oradaydı, Özlem Hanım’a lütfen engelleyin bu iş şiddete doğru gidiyor dedim. Ben bunları söylerken orada Alpay'ın Ahmet vekile yürüdüğünü gördüm.

O sırada zaten koşarak gittim araya girdim. Öyle darbelenmiş oldum. Ayırma çalışırken çünkü Ahmet vekil kürsüde ve yalnızdı. Onlar hızlı bir şekilde organize olup geldiler. Çok önceden kurgulanmış bir saldırıydı. Bu münferit bir olay değil. Planlanmış, kurgulanmış 'biz bunlara saldıralım, linç edelim' üzerine bir saikle gelmişlerdi. Grup Başkanları bu saldırıyı engelleyebilirdi.

Planlıydı, yol verildi, ekipleri ayarlamışlardı. Bunu bir yöntem olarak AKP uzun süredir muhalefete karşı kullanıyordu. Kesinlikle ceza alması gerekiyor.”

Saldırıda yaralanan Koçyiğit’e ait yerlerdeki kan izlerinin Meclis görevlilerince silindiği anlar da görüntülendi.

TBMM İdare Amiri de olan AKP’li Özalan’ın gerçekleştirdiği saldırının tutanaklara geçmemiş olmasının Özalan’la ilgili disiplin cezası kararını etkileyebileceği belirtildi. Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup başkanvekillerini toplamasının ardından Genel Kurul bu kez Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda yapılan oylamada Alpay Özalan ve Ahmet Şık için "kınama" cezası verildi.

AKP'lilerden pişkin savunma

Öte yandan Ahmet Şık’a saldıran AKP'li vekillerden Eyyüp Kadir İnan saldırıya ilişkin sosyal medyadan pişkin bir savunma yaptı. İnan "PKK Sempatizanı Ahmet Şık’ın kirli dili yüce meclisimize yakışmayan görüntülere sebep olmuştur” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da benzer bir ifade kullanarak Ahmet Şık’ı hedef aldı. Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Görüntüler tabi ki tasvip edilemez” dedikten sonra şunları kaydetti: “Ancak gözden kaçmasın; 8,5 yılı grup başkanvekilliği 13 yıl milletvekilliği yapmış biri olarak ifade ediyorum ki; olağanüstü davetle açılan TBMM’de ilk konuşmacı olarak Ahmet Şık'ı gösteren irade, konunun çözülmemesini istiyordur, net. Meclis konuşma ve eleştirme yeridir, küfür ve hakaret yeri değil! Vekile küfür seçmenine/millete küfürdür.!”