Meclis'te kan aktı: AKP'lilerden Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı

TBMM, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bugün olağanüstü toplandı.

Oturum, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi konusunda verdiği "İhlal kararı açık, Meclis dahil herkes uymalı" kararı sonrası muhalefet partilerinin verdiği ortak dilekçe üzerine düzenlendi.

MHP'nin katılmadığı oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel kırık ayağıyla geldi.

Oturum tartışmayla başladı

30 Ocak'ta Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülme kararını okuyan AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği olağanüstü toplantıda tansiyon ilk dakikalardan yükseldi.

Kürsüye gelen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AKP sıralarına bakarak "Sizde hiç utanma yok! Haysiyetiniz yok!" dedi. Bunun üzerine AKP’liler kürsüye yürüdü.

15 dakikalık aradan sonra Meclis'te olağanüstü toplantı tekrar başladı.

AKP'li vekilden yumruklu saldırı: Kan aktı

Verilen aranın ardından tekrar kürsüye çıkan Ahmet Şık şöyle konuştu:

"Usül tartışması yaşandı ama burada usülü konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül haline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak falan değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenleri makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz söz, vatan haini, bölücü, hain, FETÖ'cü, terörist. Sizden olmayan herkese terörist dediğiniz için Can Atalay'a da terörist demeniz hiç şaşırtıcı değil. Ama herkes bilsin bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık ile devlete çöken işte bu sıralarda oturanlardır."

Kürsüden konuşmasına devam eden Şık, AKP sıralarına bakarak "Hepinizin toplamının bu ülkeye faydası, bir Can Atalay kadar etmez" ifadelerini kullanmasının ardından AKP'lilerin saldırısına uğradı.

AKP'li Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a yumruk attı. Saldırıdan sonra Ahmet Şık'ın yüzünde çizikler oluştu.

İki milletvekili yaralandı

Saldırıda DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in kaşı açıldı, CHP'li Okan Konuralp de yaralandı. Koçyiğit'e ilk müdahaleyi CHP’li Murat Emir yaptı, ardından Koçyiğit, Meclis hastanesine kaldırıldı.

Arbede sırasında kürsünün etrafı kan oldu. Kan lekeleri daha sonra görevliler tarafından temizlendi.

Oturuma 45 dakika daha ara verildi. Grup Başkanvekilleri TBMM Başkanı tarafından arkaya davet edildi.

'Kurgulanmış bir saldırıydı'

Yaralanan vekillerden DEM Parti'li Gülistan Kılıç Koçyiğit, saldırıyla ilgili AKP'li Alpay Özalan'ın ceza alması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Ahmet Şık konuşmaya başladığı zaman saldırı girişimi oldu. Verilen aranın ardından Ahmet Şık tekrar konuşmaya başladığında ben, AK Parti Grup Başkanı'nın yanına giderek bunu yapmamaları gerektiğini söyledim. İşin şiddete doğru gittiğini söyledim. Biz bunları söylerken arkadan Alpay'ın Ahmet Şık'a doğru yürüdüğünü gördüm. Ben de araya girdim. Çok önceden kurgulanmış bilinçli bir saldırıydı. Bu münferit bir olay değildi. 'Biz bunlara saldıralım, linç edelim' diye bir saikle gelmişler. Bunun altını çizelim. Kesinlikle Alpay Özalan'ın ceza alması gerekiyor. Bunun içinden elimizden geleni yapacağız."

CHP'nin Grup Başkanvekili Murat Emir, Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezasının verileceğini açıkladı.

Bu sırada verilen 45 dakikalık son ara uzayarak 3 saate ulaştı. Oturum Özgür Özel'in önerisi üzerine bu defa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanarak başladı.

Ahmet Şık'a da 'kınama' cezası

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a "kınama cezası" verilmesi teklifini oylamaya sundu. Oylama sonrası Şık ve Özalan'a kınama cezası verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup başkanvekilleriyle görüşmesinin ve araların ardından Genel Kurul, Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Şık ve Özalan ile ilgili grup başkanvekillerinin uzlaşısıyla ortak karar alındığını dile getiren Kurtulmuş Ahmet Şık ve Alpay Özalan için kınama cezası verilmesi tekliflerini oylamaya sundu.

Oylama sonucu Ahmet Şık hakkında Meclis İçtüzüğü'ndeki "Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak" maddesinden kınama cezası verildi.

Alpay Özalan hakkında ise "Meclis'te gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak"tan kınama cezası verildi.

Genel görüşme AKP oylarıyla reddedildi

Genel Kurul'da yapılan oylamada "AYM'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Oylamanın ardından birleşim kapatıldı. Meclis, 1 Ekim'de toplanacak.

TKP: Saldırı bu düzenin özeti

Saldırıya tepki Türkiye Komünist Partisi'nden geldi. TKP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Alpay Özalan ve diğer saldırganlar, bu Meclis’in, bu düzenin özetidir" denildi.

Bugün bu Meclis’in anlamı, işlevi konusunda şaşırtmayan manzaralara bir kez daha şahitlik edildi. TBMM’de çete üyeleri gibi TİP milletvekili Ahmet Şık’a saldıran, DEM Parti vekili Gülistan Koçyiğit’in kaşını yaran Alpay Özalan ve diğer saldırganlar, bu Meclis’in, bu düzenin… — TKP (@tkpninsesi) August 16, 2024

Ne olmuştu?

Can Atalay, Gezi Davasında 18 yıl hapse mahkum edilmiş, ardından kararın TBMM Genel Kurul'unda okunmasıyla "vekilliğinin düşürüldüğü" duyurulmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Atalay'ın avukatlarının yanı sıra CHP, TİP ve DEM Parti'den yapılan başvuruları birleştirerek karara bağladı. AYM, gerekçesinde kararın Meclis'te okunmasının fiili bir durum oluşturduğunu, bunun ise Anayasa kapsamındaki bir yasama faaliyeti olmadığını vurguladı ve "AYM'ye başvurunun konusu kalmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığını" ilan etti.

Bu tespitle aslında AYM "İhlal kararı açık, TBMM dahil herkes uymalı" diyerek başkaca bir karar vermesine gerek olmadığına işaret etti.

AYM'nin gerekçeli kararı üzerine muhalefet partileri konuya ilişkin özel bir oturum düzenlenmesi için Meclis Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun kabul edilmesi üzerine bugünkü oturum düzenlendi.