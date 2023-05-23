Bekir Bozdağ: 0,5'i tamamlamak zor bir iş mi? Hiçbir diktatör ikinci tura gider mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bozdağ'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Sayın Sinan Oğan'ı bu başarısından dolayı kutluyorum. Seçimde büyük başarı ortaya koydu. Milletin önemli bir kesiminin desteğini aldı. Dünkü açıklaması ile ilkesel bir tavır ortaya koydu. Tam bağımsız bir Türkiye'yi isteyen Oğan, ilkeli duruşun gereği olarak cumhurbaşkanımızı destekleyeceğini ifade etti. Sinan Oğan'a yapılan linçleri lanetliyorum. Onun ilkelerini hayata geçirecek olan sayın Erdoğan'dır. Aksi olsa kendi görüşleri ile ters düşmüş olurdu. Terör örgütlerinin desteklediği birine destek olamayacaklarını açıkladı. Yeni dönemde çok konuşulacak birisi olacak, yakından takip edilecektir.
- Türkiye'de en güvenli yapılan işlerin başında seçim gelir. Seçimden önce seçim güvenliği açıklamasını bir parti yapıyorsa kaybedeceğini görmüş mazeret üretiyordur. Hile yapılması kanuni imkansızlık ve fiili imkansızlıkla karşı karşıyadır. Bu manipülasyonu yapanlar 14 Mayıs'ta bir kez daha boşa düştü. 0.5'i tamamlamak zor bir iş mi? Hiçbir diktatör ikinci tura gider mi? Bütün bunlar bir şeyi gösterdi ki muhalefet cephesi yalan söylüyor. Demokratik seçimlerde sıkıntı yok. Seçim güvenliği tartışmasını her zaman yaptılar yine yapabilirler ama toplumda karşılık bulmaz. Verilen seçim mesajlarının başında artık parlamenter sisteme geri dönüş yok benim gündemimde dedi vatandaş. Bu tartışmaları gündemden çıkarın dedi vatandaş. Bunu tartışan partilere de mesaj verdi. Bu seçimi referanduma dönüştürdüler. Öyle ise başkanlık sisteme devam dediği anlamına gelir bu sonuçlar.