AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan seçim tahminleri: Sonuçları 1 saatte alırız

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin sonuçlarının bir saatte alınacağını söyledi.

Hürriyet'ten Selçuk Böke'nin haberine göre Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri buluşmasında gazetecilerle bir araya gelen Yavuz, 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin tek pusuladan oluştuğuna dikkat çekti.

Ali İhsan Yavuz şunları söyledi:

“28 Mayıs’taki seçimde pusula küçük, tek zarf, tek pusula. Kargaşa yok ortada. Bir saatte sonuçları alırız. Geçersiz oy oranının sebeplerinden bir tanesi de pusulanın 1 metreyi geçer hali. Hem de geniş. İstanbul pusulasının altına 30 tane milletvekili adayı yazıyorsun. Onun için yeni makinelere kafa yormamız gerekiyor. Yeni tabloda, hem pusulaya ilişkin hem Siyasi Partiler Yasası’na ilişkine yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 50 parti müstakil olarak seçime katılsa nasıl oy kullanacaksın, hangi zarfa koyacaksın, nasıl sandığa atacaksın?”