Behice Boran Özel Ödülü sahibini buluyor

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) tarafından yapılan açıklamada, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 16:00’da, Çankaya Belediyesi'ne ait Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak olan kongrede, akademisyen Dr. Coşku Çelik'e Behice Boran Özel Ödülü’nün verileceği duyuruldu.

Çelik’in "Ekstraktif Endüstriler ve Kırsal Yaşamın Değişen Biçimleri: Soma Kömür Madeni Havzasında İşçileşme Modelleri ve Emek Süreçleri” başlıklı çalışması ödüle layık görüldü.

TSBD tarafından ”Behice Boran 100 Yaşında” kampanyasından sonra Sosyal Bilimler Derneği ve Türkiye İşçi Partililer (1961-1988) topluluğunun işbirliği ile, Behice Boran’ın taşıyıcısı olduğu değerlerin paylaşılıp yaygınlaştırılması ve katkı yaptığı araştırma sahalarının zenginleştirilmesi amacıyla araştırma ödülleri veriliyor.

Ödüller genç sosyal bilimcilere, Boran’ın katkıda bulunduğu, öncü çalışmalar gerçekleştirdiği alanlarda, özgün ve eleştirel yaklaşımla yapılmış araştırmaların sahiplerine veriliyor.

Ödül alan çalışmalar bilim jürileri tarafından değerlendiriliyor ve Sosyal Bilimler Derneği’nin Ulusal Sosyal Bilimler Kongreleri'nde sosyal bilim çevreleriyle paylaşılıyor.