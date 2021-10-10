Sosyalizm mücadelesine adanmış bir hayat: Behice Boran...

Hayatı boyunca örgütlü mücadelenin içinde, işçi sınıfını kurtuluş mücadelesinin en ön saflarında yer alan, Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanlığını da yapan Behice Boran, 34 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı.

"Kişiler hakkında nasıl mı karar vereceksin? Hayatlarına bakarak. Bir insan, yaşadığı hayatın insanıdır. Doğru bulduğumuz fikirleri öyle benimsemiş, öyle içimize sindirmiş olmalıyız ki, bunlar davranışlarımızı biz farkında olmadan dahi etkilemeli, tayin etmeli, yönetmelidir. İnsan nihayet ne kadar sosyalist olmaya devam etse de, bir gün bedeni bu fani dünyaya veda eder, ama işçi sınıfı partileri, işçi sınıfı var oldukça devam eder, gider. Sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır" diyen Boran'ı aramızdan ayrılışının 34. yılında bir kez daha saygıyla anıyoruz.