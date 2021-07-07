2019 Haziran ayında kalıcı olarak çıkarılan bedelli askerlik düzenlemesine o günden bu yana gelen toplam zam yüzde 38'i buldu.
26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, 2021 Temmuz ayında 43 bin 150 TL'ye yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bedelli askerliğe yine zam: İki yılda yüzde 38 artış
2019'da 31 bin 343 TL olan bedelli askerlik tutarı, 43 bin 150 liraya çıktı.
Haber Merkezi
2019 Haziran ayında kalıcı olarak çıkarılan bedelli askerlik düzenlemesine o günden bu yana gelen toplam zam yüzde 38'i buldu.
26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, 2021 Temmuz ayında 43 bin 150 TL'ye yükseldi.