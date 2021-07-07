Bedelli askerliğe yine zam: İki yılda yüzde 38 artış

2019 Haziran ayında kalıcı olarak çıkarılan bedelli askerlik düzenlemesine o günden bu yana gelen toplam zam yüzde 38'i buldu.

26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, 2021 Temmuz ayında 43 bin 150 TL'ye yükseldi.