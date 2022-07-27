Bebek sahilindeki görüntülerin benzeri bu kez İETT otobüsünde kaydedildi

İstanbul Bebek sahili, Ümraniye metro durağı ve Beşiktaş'ta bir sokakta kaydedilen cinsel ilişki görüntülerinin bir benzeri bu kez Şişli'de kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Yay Meydanı Caddesi’nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini görüp, cep telefonuyla görüntülerini kaydetti.

Olay yerine gelen polis İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı. İhbarda bulunan E.A., yanına geldiği polise olanları anlatıp, elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine otobüs şoförü A.Ş. gözaltına alındı. İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisinin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi.

Otobüs şoförü gözaltına alındı. Savcılık "umuma açık yerde cinsel ilişki" nedeniyle "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve eski sevgilisi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.