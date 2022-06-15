Beşiktaş'taki görüntülerin ardından şüphelilere 'ev hapsi' verildi

İstanbul Beşiktaş’ta bir çiftin sokakta cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medya üzerinden yayılmış ve şüphelilerin kimlikleri belirlenerek gözaltına alınmışlardı.
Zeynep A. ve Ahmet Ertan K. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘hayasızca hareketler’ suçuyla adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. (İHA)