BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yerli elektrikli taşıtlar için kullandırılacak krediler için vade ve kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Buna göre 900 bin TL’ye kadar olan elektrikli taşıtlar için yüzde 70 kredi 48 ay vadeyle verilecek.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre yerli elektrik motorlu taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırlarında değişikliğe gidildi.

Açıklamada 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 12. maddesi kapsamına giren mükellefler tarafında üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Yapılan değişiklikle kredi vade sınırları, değeri 900 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, 900 bin TL’nin üzerinde ve 1 milyon 800 bine kadar olan taşıtlar için kullandırılan kredilerde 36 ay, 1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlar için kredilerde 24 ay, 2 milyon 200 bin ve 2 milyon 800 bin TL’ye kadar olan taşıtlar için de 12 ay belirlendi.

Kullandırılacak taşıt kredilerinde kredi tutarının taşıt değerine oranının 900 bin TL ve altında olan araçlarda yüzde 70’i, 900 bin - 1 milyon 800 bin TL arasındaki araçlarda yüzde 50’yi, 1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda yüzde 20’yi aşmaması gerektiği, 2 milyon 200 bin ve 2 milyon 800 bin TL’ye kadar olan taşıtlarda yüzde 0 olacağı belirtildi.