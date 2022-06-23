BDDK kur korumalı mevduat hesaplarında toplanan toplam parayı açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yayınladığı haftalık bültene göre, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutarlar artış gösterdi.
Geçen hafta sonu itibariyle veriler şöyle:
- 17 Haziran ile biten haftada, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, 962,9 milyar TL'den 992,1 milyar TL'ye çıktı.
- Aynı haftada krediler 6 trilyon 351,1 milyar TL'den 6 trilyon 304 milyar TL'ye gerilerken mevduat 6 trilyon 816,9 milyar TL'den 6 trilyon 981,1 milyar TL'ye çıktı.
- Tüketici kredileri 890,3 milyar TL'den 896,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 269,3 milyar TL'den 268,6 milyar TL'ye geldi.
- Takipteki alacaklar 163,5 milyar TL'den 162,8 milyar TL'ye indi.