Büyük Birlik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu kararı ile Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi, karar YSK'ya gönderildi.
Haber Merkezi
Büyük Birlik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.