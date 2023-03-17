BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan

Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu kararı ile Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi, karar YSK'ya gönderildi.

Haber Merkezi

Büyük Birlik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.

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