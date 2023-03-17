Cumhur'da ortak liste hesabı: Bahçeli'den onay bekleniyor

Anketlerin büyük çoğunluğunda oy oranlarında düşüş görülen AKP’nin, yine anketlerde yüzde 7 barajının altında görülen MHP ile bazı iller için ortak liste hazırlığında olduğu iddia edildi.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; MHP’nin hiç vekil çıkaramadığı 51 il için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayı bekleniyor.

Bahçeli’nin onay vermesi halinde MHP’li isimlerin AKP listelerinden aday gösterilebileceği belirtiliyor. Ancak MHP’nin tüm illerde kendi oyunu görmek isteyebileceği, bu nedenle ortak listeye sıcak bakmayabileceği de değerlendiriliyor.