BBP'li Destici: Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi kazanacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Destici, "Tabii 14 Mayıs'ta iki sandık gelecek önümüze. Bir sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Bizim Cumhur İttifakı partilerimizin ortak adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yani hem AK Parti'nin hem Büyük Birlik Partisi'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Biz de seçimin bu ayağında Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de ilk turda seçilmesi için arkadaşlarımızla birlikte sahada tüm gayreti gösteriyoruz. İnanıyorum ki benim sahada da gördüğüm budur. Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 51-53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır. Hem saha sonuçları, hem sahada gördüğümüz bunu gösteriyor" dedi.

Seçimin bir de ikinci ayağı olduğunu hatırlatan Destici, "Burada da bizim ittifakımızda olan dört parti de, Büyük Birlik Partimiz de seçimlere kendi logomuzda kendi adaylarımızla giriyoruz. İstanbul'da da 3 seçim bölgesinin üçünde adayız. 1. bölgeden de ben adayım. Yine benimle birlikte orada 34 arkadaşım daha var" şeklinde konuştu.

'Artık bizim o devirleri kapatmamız lazım'

Kılıçdaroğlu'nun yurtdışından 300 milyar dolar getireceğine ilişkin açıklamasına da değinen Destici, şunları kaydetti:

"Tabii kaynağı belli değil. Kimden alacak? Kime verecek? Hangi şartlarda alacak? Yüzde kaçla borçlandıracak? Karşılığında ne verilecek? Bunların hepsi muamma. Fıkra gibi yani. Bunları da bir açıklasa biz de öğrensek. Artık bizim o devirleri kapatmamız lazım. Yani dışarıdan böyle yüksek faizlerle ya da işte Türkiye'yi bir takım kararlara mahkum edecek bu tür parasal ilişkiler değil." (AA)