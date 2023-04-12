BBP'den Cumhur'a liste sitemi: 'Ortak listeyle girseydik 300 vekilin altında kalmazdık'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekili seçimlerinde "ortak liste" talebini adayların YSK'ye bildirilmesinden sonra da yineledi.

Destici FOX TV'de katıldığı programda Cumhur İttifakı'nın ortak liste ile seçime girmemesini eleştirdi. Destici konuyla ilgili şunları söyledi: "Seçim yaklaştıkça şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı. İttifaklardan hangisi ortak liste yaparsa o kârlı çıkacaktı. Ben bunu hem muhataplarımızla hem kamuoyuyla paylaştım. 4 siyasi parti tek liste halinde seçime katılabilseydi ya da kısmi yerlerde iş birliği yapılabilseydi çok daha fazla milletvekili çıkarma şansına sahip olabilirdik. Ortak listeyle girseydik 300 milletvekilin altında da kalmazdık. Fakat olmadı. Ben üzerime düşeni yaptım."

'Kızılay Başkanı Kınık istifa etmeli'

Destici sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı bir kez daha şu ifadelerle istifaya çağırdı: "Kızılay Başkanı, kan bağışı başta olmak üzere tüm bağışların önünde bir bariyer vazifesi gördüğünü, kurumsal yapıya zarar verdiğini, on binlerce çalışanın emeğine yazık ettiğini idrak ederek sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli ve görevi ehline bırakmalıdır. Vatandaşlarımıza çağrımız ise, pireye kızıp yorganı yakmayalım. Sağlığı müsait olan insanlarımız mutlaka Kızılay'ın Kan Bağışı yapılan merkezlerine ve noktalarına giderek kan bağışı yapmalı ve hiçbir hastamız kan bulunamadığı için mazallah hayatını kaybetmemelidir.”