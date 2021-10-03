BBP'den ayrılanlar yeni parti kuruyor: Sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü...

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na yakın olduğu belirtilen bir ekip, BBP’den istifa ederek "Milli Yol Hareketi" ismiyle yeni parti kurma hazırlıklarına başladı.

ANKA'dan Ferhat Akgün'ün haberine göre, Ankara’da parti binasını tuttuklarını ifade eden hareketin öncüsü eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, 81 ili dolaştıktan sonra partilerinin kuruluşunu yapacaklarını söyledi.

Çayır, “Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz” ifadesini kullandı.

Tekirdağ'da ANKA'ya konuşan Çayır şunları söyledi:

'Sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü, AK Partili, İYİ Partili... arkadaşlar'

“Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapmış, gençlik yıllarında ülkücü harekette bulunmuş, 13 yıl içeride kalmış; roman, tiyatro, hikaye kitapları olan, son dönemde BBP’den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye’nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz. Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşlarının öncülüğünde Türkiye’de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü veya AK Partili veya İYİ Partili sayan, geleceğinde daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye ideali ile bir araya gelmiş arkadaşlar olarak kendimizi tarif edebiliriz."

'Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz'

"Milli Yol Hareketi" adında bir platform kurduklarını söyleyen Çakır genel merkezlerinin Ankara İskitler'de olduğunu belirtti ve "Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak. Var olan bu sistem Türkiye meselelerini çözememektedir. Rahmetli genel başkanın ifadesiyle, yıllar yılı söylemişti ‘Bu elbise bu millete dar geliyor’ diye" dedi.

Çakır "Bu anlamda ‘Milli Yol Hareketi’ olarak Tekirdağ 52’inci ilimiz. Sabah Edirne’de arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. Büyük bir teveccüh ve büyük bir hareketlilik var. Bu ulusal anlamda kamuoyuna duyuru niteliğinde bir röportaj. Bugüne kadar kamuoyuna duyuru yapmadık. İstişarelerimiz bittikten sonra Türkiye kamuoyuna Ankara’da basın aracılığı ile umutlarımızı, düşüncelerimizi, yapacaklarımızı paylaşacağız. Bu uğurda bütün Türkiye’yi dolaşıyoruz. 81 ili bitirdikten sonra, partileşme konusunda arkadaşlarımızın düşünce ve eğilimlerini göz önüne alarak hareket edeceğiz.” diye konuştu.