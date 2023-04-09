BBP ve Yeniden Refah Partisi, milletvekili aday listelerini YSK'ye sundu

Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) milletvekili aday listelerini YSK'ye sundu. Mustafa Destici İstanbul 1. bölge, Fatih Erbakan ise İstanbul 2. bölgeden aday gösterildi.

Yeniden Refah Partisi, 81 ilin tamamında aday gösterdi. Partinin genel sekreteri Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olduğunu belirterek, "Verdiğimiz listeler 81 ili kapsıyor. Türkiye'de 81 ilde kendi logomuzla seçimlere katılıyoruz. Ancak tabii ki daha önce yaptığımız ittifak protokolü çerçevesinde Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde seçimlere girmiş oluyoruz." diye konuştu.

BBP'nin aday listelerini YSK'ye partinin genel başkanı Ahmet Yelis teslim etti. Mustafa Destici'nin İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayı olarak yarışacağını belirten Yelis, şunları söyledi:

"2018'de Cumhur İttifakı ile birlikte seçimlere girdiğimiz günden bugüne yapmış olduğumuz çalışmaların Türk devletinin bekası, milletin huzur ve refahı noktasında milletimizden teveccüh aldığını görmüş ve Büyük Birlik Partisi olarak tek başımıza seçimlere girmiş bulunuyoruz." (AA)