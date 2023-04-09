AKP milletvekili aday listesini sundu: HÜDA PAR'dan 4, DSP'den 3 aday listede

AKP, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekili aday listesini tamamladıklarını ve tüm illerden 600 milletvekili adayını YSK'ye teslim ettiklerini dile getirdi. Yavuz'un açıklamalarında göre, HÜDA PAR'dan 4, Demokratik Sol Parti'den (DSP) ise 3 isim teslim edilen listede yer aldı.

HÜDA PAR ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) ayrıca bir liste vermeyeceğini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Her iki genel başkan da bizim listelerimizden aday olmuştu, onların zaten bundan sonraki saatlerde nereden ve kaçıncı sıradan olduğu ortaya çıkacak. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur ve genel başkanların dışında da bazı arkadaşlarımız da genel başkanlarla birlikte yine listelerde yer bulmuştur. Bunun için de tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

Yavuz ayrıca AKP sıralarından meclis içinde olan 104 vekilin, bu seçimlerde tekrar AKP'den aday olduğunu, listelerde yüzde 65 oranında bir değişikliğe gittiklerini kaydetti.