BBP kısa adını değiştirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Destici seçimlere BBP kısa adı yerine "Büyük Birlik" adıyla gireceklerini söyledi. Destici "BBP olarak bu seçimlerde logomuz aynı. Bugüne kadar BBP olarak kullanıyorduk; fakat bu seçimde Büyük Birlik Partisi'ni Büyük Birlik olarak kullanıyoruz" dedi.

'İttifak ve parti listesini YSK'ye sunmak için zaman var'

"Şu anda ortak liste yok, kendi listemizle katılıyoruz" diyen Destici "Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim" ifadelerini kullandı.

Destici "Sayın Cumhurbaşkanımıza teknik, matematiksel bir şeyi ortaya koydum, anlattım. İttifakta olan partiler uzlaşırlarsa, hakkaniyetli, adaletli şekilde seçime tek liste ile girebilirlerse mevcut oylarından çok daha fazla olur. Hele ki karşı ittifak dağınık şekilde seçime girerlerse. Çok rahatlıkla 360 sayısının üstüne çıkabiliriz. Ortak listeyle daha fazla vekil çıkarabileceğimizi söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda açık ve net bir şey söylemedi." diye konuştu.

'HÜDA PAR'ın parti tüzüğüne karşıyım'

Cumhur İttifakı'ndaki HÜDA PAR'e ilişkin ise Destici şunları söyledi:

"Birileri HÜDA PAR ile HDP'yi eşleştirmeye çalışıyor. Bir kere eşleştirilemez. HDP terör örgütü PKK'nın partisi. Bütün söylem, eylemleri, kararları böyle. En son Kılıçdaroğlu 'Kürt sorununu TBMM'de çözmek istiyoruz' dedi. Demek ki böyle söz verdi. CHP bir iki cümle Kürt sorunu diye bir şey paylaşsın. Ben HÜDA PAR'ın parti tüzüğüne karşıyım, söylemlerini doğru bulmuyorum. Daha sonra Zekeriya Bey'in açıklamaları üniter yapı, bayrak, istiklal marşı, milletin birliği noktasında hiçbir farklı düşünce olmadığını, tamamını desteklediklerini, bunların yanında durduklarını söyledi. Bunu söyleyene siz daha ne söyleyebilirsiniz. Ben HÜDA PAR'ın parti programındaki vaadlere katılmıyorum onların tam karşısındayım. Ben BBP olarak yeke yek ittifak kurmam. HÜDA PAR eşittir HDP değildir."

İnce'nin adaylığı

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ise Destici "Sayın Muharrem İnce'ye verilmiş oy Kılıçdaroğlu'na gitmeyecekti. Sayın İnce'nin oyu bir anda 11-12'lere geldi. Bu sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladıktan sonra çıktı. Adaylığı Cumhur İttifakı'na zarar veren bir durum değil. Sayın İnce aday olmasa da o oyların sayın Kılıçdaroğlu'na gitmeyecekti zaten" ifadelerini kullandı.