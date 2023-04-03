Erdoğan: Uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı

27. Dönem Meclisi hakkında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu dönemin bir diğer özelliği de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk meclisi olmasıdır. Biliyorsunuz henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı" dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 27'nci Dönem milletvekilleri ile iftar programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Bir anda evleri yuvaları, işyerleri yıkılan depremzedelerimize Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz. Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir, bizim emanetimizdir.
- İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezlerinde, isteyen 81 vilayetimizdeki kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, kiralanan evlerde hayatını sürdürebilir.
'Uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı'
- İftar soframızı bizlerle paylaşan milletvekillerimize; meclisimizin 27. döneminde ülkemize ve milletimize yaptığınız hizmetler için şahsım ve milletim adına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde milletvekilliği hem meclis çalışmaları hem seçilen şehrin sorumluluğu hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir.
- Bu meclis milli iradenin tecelliyahı, cumhuriyetimizin kurucusu ve 15 Temmuz Destanı'nın ayrılmaz bir parçasıdır.
- Haziran 2018'den bu yana yasama, denetim ve bütçe faaliyetlerini yürüten 27. Dönem meclisimiz 14 Mayıs seçimleriyle birlikte tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor.
- Tabii bu dönemin bir diğer özelliği de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk meclisi olmasıdır. Yasamanın temsilcisi meclis ile yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanı'nın uyumlu ve yapıcı bir şekilde çalıştığı ülkeye beraberce çok önemli kazanımlar sağladığımız bir dönemi geride bıraktık.
- Biliyorsunuz henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı.
'Kimsenin önümüzü kesemeyeceğini tüm dünyaya gösterdik'
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Sistem ilk döneminde Covid-19 küresel salgınının savaşla pek çok krizle ülke içinde de bunların yansımalarıyla sınandı. Üstelik bir de asrın felaketi 6 Şubat felaketinin canımızdan can koparan, şehirlerimizi yıkan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık. Allah'ın izniyle de kalmayacağız.
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Son yıllarda ardı adına maruz kaldığımız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize daha yaklaşmış olacaktık. Geçtiğimiz yirmi yılda kurduğumuz güçlü demokrasinin verdiği imkanları kullanarak kayıplarımızı hızla telafi edebileceğimiz bir dinamizm yakaladık. Hiçbir engeli bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz.
- Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle milletin temsilcilerinin dimdik durduğu ve hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğünü hiçbir kimsenin önümüzü kesemeyeceğini açık ve net tüm dünyaya gösterdik."