Erdoğan: Uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı

Sistem ilk döneminde Covid-19 küresel salgınının savaşla pek çok krizle ülke içinde de bunların yansımalarıyla sınandı. Üstelik bir de asrın felaketi 6 Şubat felaketinin canımızdan can koparan, şehirlerimizi yıkan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık. Allah'ın izniyle de kalmayacağız.