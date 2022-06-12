BBP İl Başkanı: Talan düzeninizi unuttuk sanmayın, ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın

Konya Tanıtım Günleri'ne katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmamasına tepki gösteren BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, "Sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın" açıklamasında bulundu.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kaya'nın paylaşımı şöyle:

"Yoksa sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul’u kaybettiğinizi unutmayın. Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey’in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz. Siz AKP'lilere rağmen sırf Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP- HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın.

Cumhur İttifakı ruhuna uygun davranın, zarar vermeyin. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı o programda Türk Milletinin Asil evladı Büyük Birlik Partimizin genel başkanı sayın Mustafa Destici'nin olduğunu görmeyecek kadar AKP'lisin."