'AKP'ye en az bir kez oy vermiş seçmenin yüzde 38’i tereddütte'

AKP seçimler için oy hesabı yapmaya devam ediyor. AKP partinin resmi üye sayısı üzerinden oy potansiyelini hesaplamaya çalışırken, ayrıca daha önce AKP'ye oy vermiş seçmenin de bir sonraki seçimde alacağı tutumu da analiz etmeye çalışıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın bugün yayınlanan köşe yazısına göre, AKP'nin Kızılcahamam kampında seçmen ve taban analizleri yapıldı. AKP Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP'nin 12 milyon üyesi bulunduğunu, bunların 2 milyon 200 bininin teşkilat mensubu olduğunu belirtti. Ayrıca AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un analizine göre, AKP'ye en az bir kez oy vermiş seçmenin yüzde 38’i tereddütteyken, tereddütte olan seçmenin üçte biriyse AKP'ye oy vermeme konusunda kararlı.

Nuray Babacan'ın köşe yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

"Partinin Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, partinin 12 milyon üyesi bulunduğunu, bunların 2 milyon 200 bininin teşkilat mensubu olduğunu söyledi. Bu kişilerin 10 binden fazlası, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyelerinden oluşuyor. Rakamları alt alta yazıp, 'Herkes bir oy getirse 24 milyon eder' denildiğini biliyoruz.

Aynı toplantıda, başka bir hesaplama Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı. Analize göre, hayatında bir döneminde AK Parti’ye en az bir kez oy vermiş seçmenin yüzde 38’i tereddütte. Yani bizim 'kararsız, gri alan ve kıyıda duranlar' dediğimiz kitle. Bunların üçte birinin partiye oy vermeme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Kurtulmuş’un yaptığı saptamaya göre, bu kitlenin neredeyse tamamının AK Parti’den kopuş nedeni ekonomi. Ve Kurtulmuş sözlerini 'Türkiye’deki tüm seçimler önemlidir. Ama 2023 seçimleri bugüne kadarki en önemli seçim olacaktır' diyerek bitiriyor.

Görünen o ki ince hesaplar başlamış. Santim santim seçmen analizi yapılıyor."