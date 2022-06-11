TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: AKP iktidarı NATO ve ABD'yle sürekli pazarlık halinde

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Flash TV’de Gizem Fidan'ın sunduğu Ana Haber Bülteni'nin konuğu oldu.

Okuyan, Gizem Fidan’ın "AKP'nin NATO'yla dalaştığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Tabii ki bazı problemler var ama hayır düşünmüyorum" dedi. Kemal Okuyan, "AKP iktidarı açısından NATO karşıtı bir tutumdan ziyade NATO ve ABD'yle sürekli pazarlıktan söz edebiliriz" diye konuştu.

'AKP açısından NATO karşıtı bir tutumdan ziyade NATO ve ABD'yle sürekli pazarlık var'

TKP Genel Sekreteri Okuyan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye 1952 yılında Yunanistan'la beraber NATO'ya girdi ve o tarihten bu yana ABD her iki ülkeyi sürekli kendisine bağladı. Yunanistan'la problemi olduğunda Türkiye'yi öne çıkartarak ya da tam tersini yaparak her iki ülkeyi deyim yerindeyse kızıştırmaya çalıştı. Şimdi benzer bir şey oluyor.

Zaten ABD desteğiyle AKP iktidara geldi. O zaman NATO'nun 'iyi çocuğu'ydu AKP iktidarı. Zaman içerisinde belli problemler ortaya çıktı. Rusya'yla ilişkilerdeki gelişmelerin ardından ABD çok hızlı bir şekilde Yunanistan'ın neredeyse her tarafını üslerle donattı ve ciddi bir silah satışı yaptı ki geleneksel olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki silah satışında belli bir denge uyumu vardır. Bu bozuldu. ABD bunu neden yapıyor? 'Benim alternatifim var, Türkiye'ye mecbur değilim' demiş oluyor. Dolayısıyla burada AKP iktidarı açısından NATO karşıtı bir tutumdan ziyade NATO ve ABD'yle sürekli pazarlıktan söz edebiliriz.

'Bırakın NATO'yu, ülkemizde yabancı tek bir asker dahi istemiyoruz'

Türkiye'de, yurtseverleri ayırırsak, milliyetçiler için NATO karşıtlığı, Nato Türkiye'nin çıkarlarına dokunduğu zamandır. NATO ile Türkiye arasında uyum olduğundaysa NATO'cu kesilirler. TKP ise çok net, bırakın NATO'yu, ülkemizde yabancı tek bir asker dahi istemiyoruz, hiçbir uluslararası saldırı örgütünün üyesi olunmaması gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığıyla NATO üyeliği uyuşmaz, bu kadar net. Ayrıca Türkiye'nin de başka hiçbir ülkenin toprağında asker ve üs bulundurmaması gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'yi bağımsız, egemen, kalkınan, tarımıyla sanayisiyle kendine yeten bir ülke haline rahatlıkla getirebiliriz. Bunun önündeki engellerden bir tanesi gerçekten de NATO. Yani bizim NATO karşıtlığımız biraz farklı."

'Liberal ekonomi politikalarının çözüm olmadığı ortaya çıktı'

"Bugünkü sıkıntıların temelinde de liberalizm olduğunu söylüyorsunuz ancak Türkiye'deki ekonomik tahribatın sebebi olarak da evrensel piyasa kurallarına uyulmaması gösteriliyor. Sorun nasıl Türkiye'de liberalizm olabiliyor?" sorusunaysa Okuyan, "Türkiye'deki sorunun kaynağında bugünkü toplumsal sistem var" dedi.

"Liberalizm nerede başarılı olmuş? Dünyada bütün ülkelerde işler arap saçına dönmüş durumda" diyen Okuyan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dünyaya baktığımızda liberal ekonomi politikalarının çözüm olmadığı ortaya çıkmış durumda. Sosyalizm çok uzun bir süre başarılı oldu. Açlık, işsizlik olmayacak. Eğitim sağlık problemi çözülecek, herkesin kontu olacak. Bütün bunların hayata geçirilebildiği, yüksek kalkınma hızının yaşandığı bir deney var. Bu deney yıkıldı diye başarısız olması gerekmiyor. Yıkılmasının nedenleri ayrı. Bugünkü düzeninse yüzyıllara dayanan bir tarihi var. Bu kadar yoksulluk, açlığa, eşitsizliğe rağmen bu tarihe başarılı denilebilir mi? Neresi başarılı bunun? Başarı yalnızca bu sömürü düzeninin sürdürülmesidir. Bu da insanlığın ayıbıdır.

'Tüm sorunları yaratan bu toplumsal sistem'

Ortada başarılı bir sistem olsa bugün neyi tartışıyoruz? Tüm sorunları yaratan bu toplumsal sistemdir. Erdoğan'ı eleştireceğimiz en son şey de, 'Piyasa ekonomisini uygulamıyor' demek olur. Evet bazı müdahalelerde bulunuyorlar hatta piyasa ekonomisi kurallarının dışına dahi çıktıkları oluyor. Ancak yıllarca piyasa ekonomisini kurallarını uyguladıkları için biz bu sorunları yaşıyoruz. Sınırsızca talan ettiler, şimdi deniz bitti çöküyoruz. Bu bütün kapitalist ülkelerde yaşandı. Yunanistan'da da yaşandı. Şimdi ABD'de yüzde 8 enflasyon var. Bu kadar sorun üreten bir sistemi kimse savunamaz."