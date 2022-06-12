Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki fark gençler arasında yüzde 42

BUPAR Araştırma Danışmanlık, 17-24 yaş arasındaki 2 bin 780 kişiyle yüz yüze yaptığı araştırmaya göre, ankete katılan gençlerin yüzde 65’i Millet İttifakı'na oy vereceğini belirirken, Cumhur İttifakı'nın oranıysa yüzde 23 olarak belirlendi.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, ilk defa oy kullanacak seçmenlerin yüzde 65’i Millet İttifakı’na oy vereceğini söylerken, Cumhur İttifakı’na oy verecek yeni seçmen oranı yüzde 23 oldu. Ankete katılanların yüzde 12’si ise diğer partiler ve ittifak dışı partilere oy vereceğini belirtti.

'Yeni bir cumhurbaşkanı olsun'

“Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesini mi istersiniz yoksa yeni biri mi cumhurbaşkanı olsun?’’ sorusuna katılımcıların yüzde 72’si “Yeni biri cumhurbaşkanı olsun” derken yüzde 20,5’i “Recep Tayyip Erdoğan olsun” dedi. Yüzde 7,5’lik bir kesim ise “Kararsız” olduğunu belirtti.

Lise öğrencilerinin yüzde 77'si yurtdışına gitmek istiyor

Araştırmaya katılanların yarısı “Gelirim giderimi karşılamıyor, eski birikimlerimi harcıyorum’’ derken, gençlerin yüzde 30’u ailesinden yardım alarak geçindiğini belirtti. “2022’de sizin ekonomik durumunuz ile ülkenin ekonomik durumu nasıl olur’’ sorusuna, “Daha kötü olur’’ diyenlerin oranı yüzde 75. “Kendinizi genel olarak mutlu hissediyor musunuz’’ sorusuna ise yüzde 70 “hayır’’ yanıtını verdi.

“Yurtdışında okumak ister misiniz’’ sorusuna yanıt veren lise öğrencilerinin yüzde 77’si “Evet’’ derken, yüzde 12’si “Hayır’’ yanıtını verdi. Yüzde 11’i ise ‘Şu anda karar veremiyorum’ dedi. Üniversite öğrencilerinin yüzde 71’i “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı azalıyor” derken yüzde 9’u ise “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı artıyor” yanıtını verdi.

'Gezi Davası siyasi bir karardır'

Haziran Direnişi'nin demokratik bir hak kullanımı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 40 iken, 15 Temmuz darbe girişiminin dış güçlerin organizasyonu olduğunu düşünenler ise yüzde 20’de kaldı. Gezi Davası’nda açıklanan kararları doğru ve hukuki bir karar olarak değerlendirenler yüzde 20, “Siyasi bir karardır’’ diyenlerin oranı ise yüzde 40 olarak kayda geçti.