Son anket sonucu açıklandı: Cumhur İttifakı yüzde 35'in altında

Alf Araştırma'nın son seçim anketine katılanların yüzde 34'ü Cumhur İttifakı'na, yüzde 44,5'i ise Millet İttifakı'na oy vereceğini söyledi. Aradaki farkın yüzde 10'u aşması dikkati çekti.

Araştırmaya göre 2018 seçimlerinde tek başına yüzde 42,6 oranında oy alan iktidar partisi yüzde 27,2'de kalıyor. MHP ise yüzde 6,8 ile baraj altında.

Ankete göre CHP, yüzde 25,1'le AKP'den sonra ikinci sırada yer alıyor. İYİP'in yüzde 19,4'le yüzde 20 sınırına dayandığı öne sürülüyor.

İttifaklar bazında bakıldığında durum şöyle şekilleniyor:

• Cumhur İttifakı: Yüzde 34,0.

• Millet İttifakı: Yüzde 44,5.

Her iki ittifakta da yer almayan ve son dönemde parti kapatma davasıyla karşı karşıya olan HDP ise yüzde 8,3'le, Cumhur İttifakı ortakları tarafından yüzde 7'ye düşürülen seçim barajının üzerinde bulunuyor.

CHP ve İYİP'le birlikte altılı masa etrafında çalışmalar yürüten DEVA Partisi yüzde 2,4, Gelecek Partisi yüzde 2,0, Saadet Partisi'yse yüzde 1,7 oranlarına ulaşıyor.